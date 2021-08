LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Non serve disegnare personaggi per far dire loro battute, al limite anche due paracarri vanno bene per le vignette che si basano sul testo non sulla invenzione grafica.

Poi sono lontano dai miei pennarelli e qualcosa dovevo pur inventare per questa tragedia che dimostra come l'occidente sia del tutto impreparato culturalmente, e umanamente, a confrontarsi con i "diversi". Migliori o peggiori che siano ma sono differenti e noi ci illudiamo di esportare la nostra civiltà (?) come se fosse una merce. Forse perché la nostra civiltà si basa solo sulla mercificazione di ogni rapporto.

Scusate il pippone ma dal 2008 la Onlus International Help con cui collaboro finanziava l'attività della clinica dell'Amicizia di Kabul che ora è chiusa e i suoi operatori sanitari disperatamente in fuga.