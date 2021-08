IL POUSSA CAFE @ORO DI LATTA@ DISPACCIO 2 AGOSTO

Gli ori di Jacobs e Tamberi ci rendono mitomani. Poche ore e torneremo vittimisti. È il nostro carattere nazionale. Per qualche trionfo sportivo italiano tutti d’improvviso “Siam pronti alla morte” (ma chi?, ma dove?) e via a parlare di un nuovo rinascimento. Poi, il pendolo oscilla ed eccoci a fare l’elogio della fragilità, a dire che è chi non vince che vince davvero. (guia soncini)