L'OROSCOPO NEL MESE DI AGOSTO

Agosto anticamente chiamato sextilis, il mese fu rinominato augustus dal Senato romano, nell'anno 8 a.C., in onore dell'imperatore Augusto, dal quale prende il nome anche il ferragosto (feriae Augusti).

In natura segna la fase di raccolta in particolare del grano, come suggerisce il fatto che gli antichi romani avevano consacrato il mese a Cerere, dea delle messi e della vegetazione.



In Agosto i ”giorni della canicola” (dal 24 luglio al 26 agosto) durante i quali il caldo e l’afa raggiungono i livelli più alti. “Canicola” viene dal latino canicula, “piccolo cane”, nome dato alla stella più luminosa (Sirio) della costellazione del Cane Maggiore, che in questo periodo sorge prima del Sole.



Per studiosi e appassionati di fenomeni celesti, è imperdibile la celebre notte di San Lorenzo, o “delle stelle cadenti”. In quella data (convenzionalmente il 10 agosto ma che spesso slitta ai giorni successivi) si verifica il suggestivo fenomeno degli sciami meteorici: una pioggia di meteore che entrando a grande velocità nell’atmosfera terrestre si disintegrano in tanti piccoli corpi luminosi.

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Una persona dalla quale non vi aspettavate nulla potrebbe rivelarsi risolutiva per una certa faccenda. A volte conviene comunque seguire l’intuito, soprattutto quando le persone di riferimento polemizzano tra loro. Non dubitate in voi stessi, tutti noi possediamo delle capacità, l’unica differenza sta in come le utilizziamo e nella forza di volontà nel perseguire il risultato.

AMORE E ARMONIA. Con il partner c’è comprensione e la condivisione di momenti felici e spensierati. Attraversate un periodo di intesa sul piano intellettuale e, di passione a livello fisico, che vi fa fare scintille. Continuate su questa strada e godetevi questi momenti intensi, tutto concorre a rendere più bello il vostro rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Accettate i consigli fidati e non chiedete troppe spiegazioni a chi altro non desidera, che il vostro benessere. Vitali e palestrati, tonici e vitaminici, sempre pronti per viaggi avventurosi e faticose escursioni.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Le vostre intuizioni sono ben realizzate e, di norma, anche molto valorizzate. I colleghi vi spronano ad essere più intraprendenti preferendo l’azione all’attesa, ma voi preferite, giustamente, prendervi del tempo per ragionare. Affrontate con pazienza una complicata seccatura, tutto il resto procede senza intoppi. Lasciatevi andare a qualche spesa non strettamente necessaria, una giornata in un centro benessere o qualche vezzo che già avevate in mente.

AMORE E ARMONIA. La gelosia è il vostro punto debole, fermatevi per un istante e provate a razionalizzare se davvero il vostro partner vi stia dando seri motivi per dubitare della sua fedeltà. Se dopo un accurato ed obiettivo esame di coscienza, vi accorgerete che i vostri dubbi sono solo dei fantasmi, scacciateli il più lontano possibile. Per i single incontri con persone interessanti.

BENESSERE E SALUTE. Essere in buona salute vi rende felici, ma funziona anche nell’altro modo, perché è molto meno probabile che un uomo felice si ammali, rispetto ad uno infelice.

SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Vi date da fare soltanto se l’obiettivo è ambizioso comunque tutto fila liscio anche se in modo, a dire il vero, molto poco organizzato ma del tutto efficace. Bando all’eccessiva parsimonia, potete lanciarvi con animo sereno in un acquisto importante e probabilmente…fruttuoso! Periodo nero per tentare di vincere al lotto o ai giochi d’azzardo ma ricordate che quel che si ottiene con scarso aiuto della fortuna, è più resistente al caso.

AMORE E ARMONIA. Non riuscite a capirvi…e i toni si fanno poco amichevoli ma gli astri vi daranno una mano per chiarire i malintesi che si sono creati ultimamente con la persona amata o con i propri cari.

BENESSERE E SALUTE. I disturbi sono lontani ma non abbassate la guardia, gli sport all’aria aperta sono ideali per mantenersi in forma e rigenerarsi. Cercate di cogliere al volo un’occasione che si presenterà per viaggiare o fare sport. La salute non è tutto ma senza salute tutto…equivale a niente, combattete la tendenza ad ingrassare con la dieta corretta e il movimento.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Avete imparato a non buttarvi più allo sbaraglio e le stelle premiano la misura con la quale vi siete sempre mossi nell’ambiente di lavoro o negli affari, rendendovi giustizia di eventuali torti subiti proprio perché preferite essere in sintonia con gli altri invece che in contrasto. State meditando di guadagnare con qualche investimento e, i consigli ricevuti, confermano la vostra intuizione. Giusto essere “intransigenti” ma con moderazione.

AMORE E ARMONIA. Fase di grande equilibrio e complicità con il partner, mentre se siete single, potreste guardare a una persona…con occhi diversi. Non lasciate spazio alla sfiducia, in realtà siete molto vicini alla realizzazione di un sogno che fino a ieri sembrava assolutamente impossibile.

BENESSERE E SALUTE. “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non una semplice assenza d’infermità o malattia” fate di questa asserzione il vostro… dogma!

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Tutto procede secondo la volontà dei superiori, senza imprevisti, passo dopo passo. Fate attenzione a non eccedere con la regolarità e la ripetitività...le situazioni troppo prevedibili finiscono per annoiarvi. Gli astri vi assistono nella professione, ancora di più se avete a che fare con altre città, con l’estero e con il mondo dei social. Unica precauzione: non permettete che si tiri troppo la corda….potrebbe anche spezzarsi!

AMORE E ARMONIA. Tutto aiuta a creare un momento perfetto con il partner, chi ha già una relazione stabile potrebbe pensare di allargare la famiglia o ad una convivenza mentre per i single incontri dolcissimi e pieni di allegria, sperate nel futuro. Gli astri consigliano di agire solo dopo aver riflettuto bene. Concedetevi un viaggio, anche breve, ma intensamente romantico.

BENESSERE E SALUTE. Nessun corpo vale più del vostro corpo….Tenete duro e continuate ad andare in palestra e, appena potete, sfogatevi con lunghe nuotate in piscina, i risultati si vedranno presto. Seguite le buone abitudini suggerite dal medico e curate con metodicità lo yoga e l’alimentazione.

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Un dirigente o un vostro superiore a cui dovete rispondere, sta cercando il pelo nell’uovo, l’unica soluzione potrebbe essere quella di fare quadrato con tutti i colleghi. Non mordete troppo il freno, dovete pazientare, i vostri progetti dovranno maturare ancora un po’. Meglio discutere ogni dettaglio mille volte piuttosto che farsi cogliere di sorpresa, la saggezza innanzi tutto.

AMORE E ARMONIA. Il partner è disponibile ma non vuole essere comandato e voi fate fatica ad aprirvi, pur desiderandolo. È il momento della riflessione e dell’assunzione di responsabilità.

BENESSERE E SALUTE. Riuscirete finalmente a superare un ostacolo che da tempo vi sbarrava la strada sfoderando un invidiabile determinazione, adesso dovete adottare la stessa forza di volontà anche per voi stessi iniziando a prendervi cura della propria salute, così come vi prendete cura del divertimento e della vostra famiglia. Se lo farete, avrete molte meno occasioni di ammalarvi.

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. In questo periodo, forse anche a causa di alcuni problemi personali e della congiuntura mondiale, siete un po’ troppo agitati e questo non vi aiuta a mantenere i buoni rapporti con chi si occupa della vostra economia né a conseguire i buoni risultati che eravate abituati ad avere. Rilassatevi o non riuscirete a superare questa fase di stallo, fatevi aiutare da un amico o da un collega fidato. L’ingegno, la creatività e l’originalità vi guideranno verso traguardi appetibili se saprete acchiappare al volo le circostanze favorevolissime.

AMORE E ARMONIA. Troppe discussioni e tante questioni da sviscerare. Datevi una calmata, sarà meglio per tutti. Molte bene per chi è ancora single: avrà l’imbarazzo della scelta.

BENESSERE E SALUTE. Yoga e Pilates per distendere i muscoli, approfittate delle belle giornate per camminare all’aria aperta o in mezzo ai boschi. Alla serenità nulla contribuisce meno della ricchezza e nulla più della salute. Dovete sforzarvi e ricorrere alla forza di volontà per ritrovare l’energia.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Avete in mente molte iniziative che vanno ancora definite dal punto di vista operativo comunque, a parte qualche iniziale difficoltà, riuscirete a terminare i vostri programmi. Tutto è favorevole per un miglioramento e potrete intessere relazioni sociali che saranno utili alla vostra attività. Frequentate maggiormente centri di aggregazione sociale quali palestre o club ma non tralasciate gli impegni lavorativi.

AMORE E ARMONIA. Gli astri vedono... la fine del tunnel e dicono che siete quasi pronti per rialzare la testa alla ricerca di una nuova vita e di altre possibilità. Non si può vivere solo dei ricordi del passato pregni di tanto dolore e di occasioni lasciate.

BENESSERE E SALUTE. Vi spazientite con chi ricama solo sul “sentito dire”, provate a dedicarvi a un’attività creativa, rilassa togliendo il malumore. Anche le belle notizie, se incalzanti, confondono inoltre, a guadagni migliori, corrispondono maggiori responsabilità.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Avete idee non definite che grazie alla collaborazione dei colleghi prendono forma. Progetti da rivedere al rialzo, potete pretendere di più, da voi stessi e dalle circostanze ma di facile, non esiste niente. Dovete cercare di creare nel gruppo di lavoro un’atmosfera di approvazione piuttosto che di critica, renderete al meglio ottenendo traguardi impensabili. Qualche polemica e un po’ di nervosismo non devono “intaccare” la vostra vita grinta e voglia di fare.

AMORE E ARMONIA. Anche il sentimento più grande è fatto di piccoli gesti. In questo periodo sembra che le stelle desiderino risvegliare il gioco della seduzione, approfittatene per assaporare le complicità che solo l’amore e le amicizie possono donare.

BENESSERE E SALUTE. La convinzione di volere e, di dovere essere “l’ombelico del mondo”, rispettando a tutti i costi le regole che vi siete imposti, genera una grande fatica che vi fa sentire in bilico tra euforia e melanconia, acuendo lo stato di tensione e di stress.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. La situazione economica si mantiene solida e brillante nel periodo con la possibilità di tessere le trame per nuovi progetti lungimiranti e ambiziosi. In arrivo diverse interessanti opportunità e la scelta non sarà facile: seguite il vostro istinto ma, prima di decidere, prendetevi del tempo per pensare. Se ponderate con attenzione le uscite, il denaro sarà l’ultimo dei vostri pensieri.

AMORE E ARMONIA. Avete trascorso giornate idilliache ma ora vi sentite trattati ingiustamente e giungono possibili contrasti in famiglia a complicare la situazione. In amore si fanno molte scelte, anche quella di lasciarsi per sempre, se è la migliore per tutti e due.

BENESSERE E SALUTE. Pensate di essere sicuri di voi, pieni di energia, un punto di riferimento per gli altri…decisi a chiedere e ottenere sempre il massimo dalla vita. Fate movimento e tanta buona respirazione, svagatevi di frequente per combattere lo stress.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. Il solito rischio di strafare incombe ancora all’orizzonte ma non drammatizzate, i vostri bilanci sono poco scintillanti ma certo non rovinosi. Gli ostacoli non vi devono fermare, essi son fatti per essere superati e sottomessi alla rigida determinazione. Le competenze specifiche non vi mancano di certo sebbene le abilità sociali siano più deboli. Chi guarda fisso verse le stelle non cambia idea. Qualcuno vuole tendervi un trabocchetto, se lo eviterete, un’iniziativa rischiosa darà risultati superiori alle aspettative.

AMORE E ARMONIA. Vi “sciogliete” per un sentimento che scalda il cuore e, i pianeti, potrebbero essere vostri complici maliziosi per far scoccare una scintilla d’amore nell’ambiente di lavoro.

BENESSERE E SALUTE. La vostra scarsa autostima deve redimersi…sforzatevi di frequentare maggiormente amici e parenti. In famiglia le uscite sembrano non finire mai e in questo periodo, alcune richieste che voi trovate alquanto eccessive, si fanno ancora più insistenti.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Si profilano all’orizzonte opportunità interessanti. L’ambiente è più che mai propizio, siete un po’ troppo sovente distratti, ma avete una buona visione globale. È venuto il momento di osare grazie a un’espansiva protezione planetaria che lascia presagire grandi risultati nel settore del lavoro. Lasciate libero sfogo all’azione e siate incisivi come avreste sempre voluto esserlo ma, prima di agire, fatevi un esame di coscienza e soppesate ciò che davvero ha importanza per il vostro futuro.

AMORE E ARMONIA. Momento di strepitoso successo per i single che possono approfittare per rinnovare il “parco” amicizie con la speranza di trovare il grande amore. C’è chi cercherà di sedurvi mostrandosi scontroso. Le coppie vivono un momento di pace e di intesa perfetta, condividendo progetti e sensibilità. In un rapporto così collaudato si può anche sperimentare un po’…

BENESSERE E SALUTE. Riflettete sul fatto che anche il corpo di una libellula è esile ma, attraversa ballando, addirittura la tempesta. Un po’ di buonumore serve a ricaricare le batterie.

