IL POUSSA CAFE @GREEN PASS BAR RISTORANTI@ DISPACCIO 28 LUGLIO

Il green pass ha sicuramente elementi problematici, chi lo nega manca di senso critico. Da una parte non è chiaro che sia un incentivo appropriato per la popolazione degli esitanti: (se sono persone anziane che risiedono nei piccoli paesi del Meridione ma anche del centro-nord, veramente verranno spinti a vaccinarsi dal non poter andare ai concerti?. Dall’altra, rappresenta sicuramente un vincolo per le aziende, dai ristoranti ai cinema, che dovranno dotarsi di personale e risorse per registrare il numero di ospiti dotati del certificato.