Oggi sabato 24 luglio sainte Christine

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Sabato 24 luglio

Cattedrale - ore 10.30

Incontro con i cresimandi di Hône, Bard, Donnas, Vert,

Pont-Saint-Martin, Perloz, Lillianes e Fontainemore

ore 12.00

Incontro con Don Terenzio Pastore,

Direttore Provinciale dei Missionari del Preziosissimo Sangue

Domenica 25 luglio

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa per Cresime degli adulti

Lunedì 26 luglio

Vescovado - ore 9.30

Riunione della Commissione de Promovendis ad Ordines

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Martedì 27 luglio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Mercoledì 28 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Giovedì 29 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 30 luglio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda sainte Christine

La Chiesa celebra Santa Cristina di Bolsena Vergine e martire

Le varie versioni della «Passio» di Cristina sono discordanti. Quelle greche la dicono originaria di Tiro, le latine di Bolsena. A suffragare questa seconda ipotesi sta il fatto che nella cittadina laziale – di cui la santa è patrona – fin dal IV secolo si è sviluppato un cimitero sotterraneo intorno al sepolcro di una martire Cristina. Il racconto della «Passio» è considerato favoloso e narra di una undicenne che il padre fece rinchiudere in una torre con dodici ancelle per preservarne la bellezza. In realtà questa misura venne adottata dal genitore, di nome Urbano, ufficiale dell’imperatore, per costringere la figlia ad abiurare la fede che aveva abbracciato: il cristianesimo. Alla morte del padre – che già aveva fatto più volte torturare la figlia, pur di farla ritornare agli antichi culti – le autorità si accanirono ancora di più su di lei, mettendola a morte.

Sole sorge alle ore 5,47 e tramonta alle ore 21,12