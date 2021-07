IL POUSSA CAFE @IDEUZZA@ DISPACCIO 19 LUGLIO

Per scongiurare l’inesorabile futuro orbaniano dell’Italia basta un programma semplice e lineare: sostenere Mario Draghi fino alla scadenza naturale della legislatura e approvare quei correttivi elettorali alla mutilazione referendaria del Parlamento che il Pd aveva promesso come contrappeso alla resa ai populisti, ma che poi si è dimenticato. Sfruttando le divisioni a destra e la brama di sopravvivenza dei grillini, c’è il modo per mettere in sicurezza la democrazia e gli interessi degli italiani