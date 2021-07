Liberato rapace rimasto 'intrappolato' nel Castello di Aymavilles

E' entrato questa mattina nelle sale del Castello di Aymavilles e ci è trovato bene un rapace, un piccolo gheppio, fortunatamente catturato per la sua incolumità.

Gli agenti del Corpo forestale intervenuti allertati dal custode hanno richiesto il supporto dei Vigili del Fuoco per aprire delle finestre poste troppo in alto per permettere al gheppio di volare in autonomia fuori dai locali.

E' stato però necessario catturare il rapace con un'apposita rete e, verificate le buone condizioni di salute dell'animale, è stato successivamente liberato.