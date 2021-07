IL POUSSA CAFE @PDAFFOSSATO@ DISPACCIO 16 LUGLIO

Sara Timpano si è dimessa da segretaria politica del Pd per favorirne il rilancio dopo che per anni non riusciva a riunire l'assemblea. La questione non è il rilancio, ma salvare il salvabile prima che arrivi il commissario viste le gravi irregolarità. Ora qualcuno dovrà ripristinare le regole.

Da tempo c'era chi denunciava le inadempienze; non avere un tesoriere (si è dimesso nelle scorse settimane, ndr.) e non aver approvato 4 anni di bilanci potrebbe rientrare nelle norme spazzacorrotti (anvi)