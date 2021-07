Courmayeur: Ad Entrèves tre giorni di festa per Santa Margherita

Tre giorni di religiosità e intrattenimento onoreranno Santa Margherita martire, patrona di Entrèves, a Courmayeur. sabato 17 luglio previste due celebrazioni nella chiesa parrocchiale, alle 17,30 e alle 19.

A seguire, alle 20,30, torneo di belote nel salone parrocchiale. Domenica 18 sono tre le funzioni religiose in calendario, alle 10, alle 17.30 e alle 19. Al termine della messa delle 10 seguiranno la festa del piccolo coro Santa Margherita, la sfilata delle macchine e delle moto d'epoca e le celebrazioni in ricordo del 30esimo anniversario della valanga del Pavillon. Gran finale martedì 20 luglio, giorno di Santa Margherita.



Due le celebrazioni in programma: la prima alle 8 nella chiesa antica. La messa solenne sarà celebrata alle 17.30 dal vescovo di Aosta Monsignor Franco Lovignana, con la partecipazione del coro di Santa Margherita. Diversi gli eventi collaterali previsti. Dalle 9, sulla strada per la Brenva, si svolgerà il tradizionale concorso di artigianato religioso valdostano. Premiazioni al termine della messa pomeridiana, alla presenza delle autorità civili e militari, con intrattenimento musicale a cura dei Frustapots. Seguiranno l'aperitivo organizzato dal Comité Courmayeur e la distribuzione del piatto tipico "La Valpellinentze" (su prenotazione).

La giornata si concluderà con la benedizione del borgo antico. Dal 17 al 20 luglio sarà inoltre visitabile la mostra fotografica di Renzino Cosson. Al termine di tutte le celebrazioni è prevista la vendita di beneficenza delle torte di Santa Margherita e dei biglietti per l'estrazione a premi che si terrà il prossimo 24 luglio.