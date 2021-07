Quasi 850 etichette al Mondial des Vins Extremes 2021

Cresce di anno in anno in barba alla pandemia il Mondial des Vins Extremes, promosso dal Cervim. Quest'anno, 29esima edizione, sono 838 i vini in concorso: si tratta di 483 etichette provenienti dall'Italia e 355 provenienti da 22 Paesi del Mondo, con la novità rappresentata dalla Serbia.

Novità di quest'anno è il nuovo concorso 'Extreme spirits international contest', dedicato ai distillati prodotti con materie prime provenienti da zone di viticoltura eroica.

Le degustazioni della giuria si svolgeranno venerdì 15 e sabato 16 luglio a Sarre, mentre la premiazione è prevista a Milano durante la manifestazione 'Milano Wine week', in programma dal 2 al 10 ottobre. Sono stati ammessi al concorso vini prodotti da uve e vigneti che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: altitudine superiore ai 500 metri suo livello del mare (ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano); pendenze del terreno superiori al 30%; sistemi viticoli su terrazze o gradoni e viticolture delle piccole isole. Alla rassegna partecipano 302 aziende (179 dall'Italia e 123 dall'estero).