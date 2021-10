CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villa indipendente in vendita a Saint Christophe, loc. Nicolin

A Saint Christophe, in fr. Nicolin, zona residenziale comoda e sempre soleggiata, VENDESI splendida villa indipendente circondata da una meravigliosa area verde e con annesso piccolo bilocale. La villa è composta da un grande salone, cucina abitabile e bagno al piano terra; al primo piano ci sono 3 camere da letto, secondo bagno, disimpegno, balcone e un bellissimo e ampio terrazzo coperto con vista su Aosta. Nel piano interrato sono presenti una grande taverna con cucina e forno a legna, lavanderia, bagno, caratteristica crotta in pietra e autorimessa per 4 auto. La taverna ha anche un accesso diretto dall'esterno. Il bilocale annesso all'abitazione principale è ideale per eventuali ospiti o come investimento ed è composto da soggiorno con angolo cottura, camera, bagno e balcone. € 730.000,00

Informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it