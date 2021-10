LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

Sapere che i disegni umoristici che settimanalmente Almor e io produciamo hanno una prescrizione brevissima nella memoria di chi li riceve è frustrante. Infatti mai ci è capitato che otto mesi dopo averne fatto una, poniamo a caso, su Draghi qualcuno ci scrivesse dicendoci siamo

ancora qui che si sbellichiamo dalle risate ripensando a come avere trattato Super Mario.

Ho chiesto allora a un mio amico avvocato cosa avrei potuto fare per porre rimedio a questa sorta di damnatio memoriae. Si é offeso e non mi ha più rivolto la parola. Mi ero dimenticato che era un grillino della prima ora.



* * *

Da questa settimana in avanti la periodicità della vignetta potrà non essere settimanale. Siamo certi che la cosa non procurerà crisi di panico nella popolazione....