Il Conte Elio

Che cosa c’è dietro alla grande intesa tra la deputata grillina e l’ex assessora ai Trasporti di Rete Civica? In molti potrebbero vedere soltanto una collaborazione estemporanea che di fatto ha messo insieme due necessità politiche, ma c’è dell’altro.

L’attuale situazione di delirio esistenziale che sta vivendo il Movimento 5 Stelle e l’incertezza sul posizionamento politico (quasi maggioranza, quasi opposizione) di Rete Civica stanno favorendo l’ipotesi che il costituendo movimento politico dell’ex presidente Conte possa così sbarcare in Consiglio regionale, potendo contare anche sulla rappresentanza di Area Democratica, sempre più ai ferri corti con il PD centozziano.

La ormai nostra ex deputata (destinata ad un “collegio” sicuro tra Piemonte e Liguria) ha scelto di stare dalla parte di Conte nella battaglia con il padre padrone Grillo e nei giorni scorsi ha favorito un colloquio tra le forze ultra-progressiste valdostane con alcuni membri dello staff di Conte per l’appunto. A che pro se non quello di siglare una forte e reciproca collaborazione?

Nel Progetto Civico Progressista il clima è sempre più asfissiante e “impossibile”, anche per effetto del prossimo commissariamento del Partito Democratico, e questo potrebbe favorire lo sbarco in Valle (e quindi in Consiglio) del movimento di Conte, alla faccia dei grillini duri e puri messi all’angolo anche e soprattutto dalla loro ex leader, oggi comodamente parlamentare.