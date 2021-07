A cavallo tra due mondi

Il Novecento, con la sua cultura sociale ed economica, sta tramontando rapidamente.

La società digitale, quella del ventunesimo secolo, dilaga modificando le nostre mappe del mondo, la cognizione del tempo-vita di ciascuno, il modo di desiderare oggetti e persone, di consumare beni ed esperienze, di disintegrare modelli e di assemblarne di nuovi, provvisoriamente…

Peccato che le grandi istituzioni – l’amministrazione pubblica e il modo di governare i popoli, la scuola, le religioni universali – sulle quali si sono fondate regole e forme della convivenza civile per molti secoli si siano servite dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione ed elaborazione di dati, ma non abbiano modificato le loro forme, non abbiano adattato i loro modelli a un mondo profondamente mutato proprio grazie a questi strumenti.

Così, alcuni sistemi restano immobili nonostante i processi di accelerazione cui siamo sottoposti quotidianamente abbiano cancellato i confini tra lavoro e vita, costringendo a guidare la giornata in un continuo entrare e uscire da gallerie virtuali per abitare, sempre più occasionalmente, il paesaggio reale in un incessante gioco di nascondimenti: sono presente, ma non partecipo, respiro aria viva e familiare e insieme vagheggio, immergendomi in un finto mare lontano e sconosciuto.

Certo, come tutti i fenomeni nuovi, attraenti e diffusi il vivere digitale può causare alienazione, disorientamento e sofferenze, ma non è nato che dal desiderio dell’uomo di aumentare il suo potere di osservazione e d’incidenza sulla realtà sfruttando il breve tempo a disposizione per immagazzinare memorie intense e numerose e costruirsi una geografia personale nella quale riconoscersi.

Dunque, nessuna demonizzazione anzi: dobbiamo imparare. Già, proprio la politica e l’amministrazione devono imparare dall’era digitale non solo a ridiscutere procedimenti che “si fanno così da sempre” scoprendo come le logiche computazionali possono suggerire minori passaggi e risparmi di tempo, carteggi e denaro; non devono solo comunicare ai cittadini in modo diretto, induttivo e intrecciato come navigando sul web abbiamo appreso a fare, dicendo loro la verità semplicemente ma senza banalizzare, senza fake, senza istigazioni alla violenza verbale e alla competizione.

La sfida è nel muovere il moloch della burocrazia rendendola adattabile alla realtà in modo fluido, con capacità di evolvere e trasformarsi così come cambiano continuamente gli eventi sociali ed economici così come le nostre vite private, le relazioni affettive, i nostri lavori. Noi siamo diventati, individualmente, attenti scrutatori oltre che artefici di queste entità in continua metamorfosi, ci interroghiamo costantemente ma non abbiamo ancora sviluppato una sapienza nell’operare per sintesi tra tante micro-posizioni, visioni del mondo, ipotesi di soluzione ai problemi costruendo una direzione collettiva.

Il sostanziale, rapido dissolversi dell’esperimento pentastellato nel nostro paese è emblematico: un’intuizione acuta rispetto alla indifferibile necessità di cambiare paradigma anche in politica “pensando digitale” perché così sono le menti di domani, si è infranta non solo contro le difese di un sistema ultracentenario, ma soprattutto sulla illusoria pretesa che una piattaforma web potesse raccogliere un infinito numero di differenze individuali e, per un misterioso, naturale fenomeno di autoregolazione, si potesse addivenire a un pensiero dominante e insieme democratico, da considerare automaticamente quello utile per tutti, dal quale derivare la soluzione giusta.

Così non è stato: o ci si piega a un capo assoluto (e i social proteggono rispetto a questo rischio) o ci si disperde…

Invece, sarebbe bello che la politica imparasse a ragionare in modo rapido, ma sapiente, dopo aver beneficiato di tutte le forme di raccolta, di comparazione, elaborazione algoritmica di elementi senza seguire una logica verticistica, selettiva, ma reticolare, ascoltando tutte le persone e studiando tutti i micro-eventi implicati in un sistema complesso. Dovrebbe utilizzare non una, ma più modalità, sempre trasparenti, per coinvolgere il privato economico e sociale nelle operazioni di interesse pubblico: come in un game si studiano estemporaneamente più strategie per evitare insidie, raggiungere la méta. Poi, va designata una squadra di donne e uomini competenti, non una casta unta per sempre, ma gente di buona volontà che ha più da perdere che da guadagnare a lavorare il bene comune e che, mantenendo la sacralità laica della decisione pubblica, ma senza troppe chiacchiere, liturgie, ridondanze verbali, assume decisioni e responsabilità sulla base di quanto raccolto, elaborato, studiato.

La politica serve ancora solo se sa seguire un ritmo nuovo, un altro modo di guardare la profondità delle cose per favorire uno sviluppo dell’umanità e del suo modo di convivere nel quale non si lascia indietro nessuno: non solo la persona fragile economicamente o socialmente, ma anche il piccolo imprenditore sull’orlo del fallimento perché, da anni, sta attendendo i pagamenti da parte del committente pubblico.

Crediamo che questo si possa si debba fare.