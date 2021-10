Una vecchia storia

In questi giorni ho dato un modesto contributo in due occasioni importanti, organizzate dalla più importante società scientifica che si occupa in Italia di pedagogia, parlando del rapporto tra educazione e politica. Sembrerà ai più un accostamento tra tanti: nella politica c’entra tutto…

In realtà, è antichissimo nella nostra storia questo connubio perché per la costruzione di una città è necessario coltivare e tramandare un’idea di uomo, immaginare e tessere insieme i suoi rapporti con l’ambiente, cercare gli equilibri utili alla sopravvivenza dell’intero ecosistema.

Prima c’era lo sciamano che si occupava di questo: patteggiava con gli spiriti ottenendo promesse di selvaggina, restituendo loro qualcosa in cambio. In Siberia, per esempio, quando i cacciatori del villaggio catturavano un alce, attraverso una drammatizzazione fatta di lotte simulate e amplessi, di colpi di tamburo e invocazioni al cielo, il capo della comunità si offriva, si animalizzava assumendo le spoglie di maschio d’alce per unirsi simbolicamente con una femmina; dopo la danza si accasciava supino, immobile, per lasciarsi "mangiare" dagli spiriti ricomponendo così l’equilibrio violato.

Un leader magico, che conservava una sapienza capace di conciliare bisogni primari della collettività – il procacciarsi il cibo, per tutti, senza esclusioni – con la necessità di prevenire pericoli, evocare il passato degli antenati e immaginare il futuro, disporre le persone in un atteggiamento di sacrale rispetto per la natura intorno, che ci genera, alimenta e annienta ricomprendendoci in lei.

Teneva unito il villaggio lo sciamano, nel nome di forze che trascendono ogni persona e insieme l’intero genere umano.

Oggi, il contatto con le forze invisibili, con le dinamiche ancora misteriose che governano le relazioni tra persone, gruppi e mondo unite al senso del nostro vivere e morire si è trasformato in una tensione verso la scienza e la conoscenza, una ricerca sempre più raffinata di mezzi per trasformare la realtà rendendola più confortevole, accogliente, potente e ricca. Allora Platone, nel mito di Protagora, racconta come all’uomo non sia concessa dagli déi la forza dei leoni o la rapidità delle gazzelle, ma sia data in dono, a ciascuno in misura e forma diversa, la techne. Tuttavia, la capacità di ideare ed edificare abitazioni, confezionare vesti, calzature, esplorare lo spazio reale e virtuale non basta.

Perché l’uomo assetato di sapere, inquieto e desideroso di imprimere un segno sulla terra nel suo breve tragitto non si disperda annientandosi a vicenda, occorre che su tutti in egual misura sia incarnato il senso della giustizia e della solidarietà: per questo Zeus concede a Ermes di dare a tutti questa virtù senza differenze ed è questa la ragione per la quale gli ateniesi insegnano ai loro bambini ciò che è giusto e ingiusto, e ai giovani adulti la legge.

Ma lo fanno coltivando un sentimento preziosissimo per la vita di una città, spesso soggetto nel nostro paese a deformazioni malefiche: la philia, l’amicizia. Non è infatti connivenza, corteggio del potente per l’ottenimento di privilegi e ricerca di consenso, unione in clan per opporsi a un altro, ma quell’insieme di capacità d’ascolto, vicinanza, mutuo aiuto e cooperazione che renda naturale il riconoscimento delle regole per la convivenza e permetta di incarnare le leggi nel nome di un dato certo: la mia felicità personale è strettamente collegata con quella della mia città, e non posso far altro che desiderarle entrambe.