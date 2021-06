IL POUSSA CAFE @LISTE D'ATTESA@ DISPACCIO 20 GIUGNO

La Valle d'Aosta è diventata la Grande Patrie delle attese. Aspettano i ciechi, aspettano i disabili, aspetta chi vuole prendere la patente, aspetta chi deve fare una visita medica. E si potrebbe continuare a lungo. E' più comodo dire chi non è in lista d'attesa: i burocrati ed i politichini per i quali lo stipendio è accreditato puntualmente magari con l'aggiunto del premio di risultato....Il risultato di far aspettare i sudditi.