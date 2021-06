UN ALTRO INCONTRO

Il mestiere di sindaco è insidioso, satura la vita, ma permette di fare begli incontri. Il primo l’ho raccontato, il secondo riaffiora alla memoria quasi ogni giorno, non appena spunta, sui giornali, in televisione dalle faglie d’un cappello da alpino, una capigliatura corvina, due occhi scurissimi e uno sguardo severo e bonario insieme. Ho incontrato la prima volta il Generale Francesco Paolo Figliuolo quando inaugurammo l’ospedale da campo in piena seconda ondata di pandemia. L’atmosfera era da “arrivano i nostri”: un intervento salvifico per attenuare la pressione sull’unico presidio ospedaliero della regione e un rinforzo di personale sanitario abituato alle emergenze al nostro, numericamente scarso ed emotivamente provato.

Curioso e insieme imbarazzato da cotanto dispiegamento di forze, da parte dell’allora responsabile della logistica militare mi aspettavo un discorso d’insediamento teutonico, muscoloso e solenne. Invece, con la cordialità di un vecchio compagno di scuola, si è messo a parlare di noi: sapeva tutto delle nostre vite, delle nostre passioni, della terra a cui stava per affidare i suoi uomini.

Evidentemente, si era informato minuziosamente sul luogo e sulle persone che avrebbe abitato per un po’, senza alzare vessilli da conquistatore, ma assumendo la postura di chi cerca di guadagnare fiducia e quindi, invece di aspettarsi accoglienza, accoglie lui stesso per primo.

Naturalmente poi, ha marcato la sua appartenenza al corpo degli alpini, quello fatto di gente unita che aiuta altra gente a restare unita quando le avversità più estreme li ha disgregati e feriti e lo fa bene, da artigiani esperti e in allegria, come stregati da una giovinezza perpetua, colma di vitalità e di speranze.

E la nostra è terra d’alpini.

Il secondo incontro, fugace, è avvenuto durante la visita al centro vaccinale all’inizio della campagna più salvifica e universale dell’ultimo secolo: una riunione per fare il punto, una visita rapida per avere contezza diretta dello stato dell’arte, le scuse per il poco tempo a disposizione, il rinnovo di una stima sincera e, infine, la rituale dichiarazione alla stampa.

Parla con semplicità Figliuolo, ma ha tre lauree e un master, un impressionante numero di incarichi e onorificenze guadagnate in giro per il mondo, tanti lustrini e stellette da ingobbire un titano. Eppure non ha perso il suo sguardo potentino sincero, umile e fermo: come lo scienziato o il poeta, non ha bisogno di esibire potere intellettuale, perché ha distillato nel tempo l’essenziale e ciò che resta di tutte le più elaborate dissertazioni della mente intelligente è sempre semplice e popolare, accessibile a tutti.

Occorre ascoltare spronando gli interlocutori alla sintesi, all’analisi dei numeri cogliendo ciò che è utile sulla base delle proprie conoscenze, degli studi, dell’esperienza pregressa, poi scegliere e fare la cosa giusta. Sì, perché la cosa giusta non è figlia dell’ignoranza, dello sbandare da un’opinione a un’altra inseguendo goffamente i sondaggi e le turbolenze intestinali di cui noi stessi siamo vittime quando cerchiamo risposte immediate e superficiali a problemi grandi.

È piuttosto un fenomeno inverso a una reazione atomica: la cosa giusta è una particella, un gesto, un fenomeno piccolo scaturito da una serie complessa di metabolismi e da un movimento enorme di energia vitale concentrata in un punto, in un tempo istantaneo.

E questa è mossa sempre da un unica fonte: un amore paziente, acuto e generoso per la vita.

Gianni Nuti