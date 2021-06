MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 5° tappa Arnad /Challand-Saint-Victor

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Quest'anno abbiamo pensato di presentarvi ogni settimana una tappa del Cammino Balteo.

Per ogni tappa una piccola descrizione e l'escursione di MontagnaVda che ne percorre un tratto o che è molto vicina.

Cammino Balteo - 5° tappa (Arnad - Challand-Saint-Victor)

Questa tappa risale i bei villaggi delle traverse di Arnad.

Dal borgo si sale lungo i vigneti per poi proseguire nel bosco, e sempre per bella mulattiera si raggiunge la strada asfaltata che si segue a sinistra sino al villaggio di Avieil.

Dal villaggio si prosegue lungo la mulattiera (con piccola deviazione si possono vedere due grandi fornaci per la calce) e si raggiungono le case di Fornelle.

Da Fornelle la vista spazia su tutto il fondovalle, da non perdere il bel forno posizionato sotto a un roccione.

Si prosegue raggiungendo lungo una strada rurale il Col Vert da cui il sentiero scende velocemente nel bosco sino a Omens.

Un tratto su asfalto e poi lungo una strada rurale si raggiunge Challand-Saint-Victor.

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 1.144 m

Dislivello negativo: 890 m

Lunghezza: 12.800 m

Tempo di percorrenza: 5 h 20'