CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Villetta a schiera in vendita a Quart, fr. Chetoz

A Quart, in fr. Chetoz, in una località tranquilla e soleggiata anche in inverno, VENDESI villetta a schiera di testa di recente costruzione e disposta su due livelli e interrato. L'abitazione è libera su 3 lati ed è circondata dalla zona verde ben curata e recintata. All'interno sono presenti un soggiorno con angolo cottura, due camere, doppi servizi, 2 balconi, taverna con ampia cucina e forno a legna, lavanderia, cantina e deposito. Riscaldamento autonomo a gpl + stufa a idropellet. € 295.000,00