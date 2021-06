La Vignetta della Settimana |

LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

DELLA FIACCA

A proposito di complottismo, sento dire che i no-vax sarebbero pagati dalle industrie farmaceutiche che non producono vaccini ma le medicine per curare il Covid. Se la pandemia continuasse ancora e la gente non si vaccinasse, farebbero affari di platino.

Qualcuno può smentire la notizia ?

claudio.mellana@hotmail.it