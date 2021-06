MONTAGNA VDA: Cammino Balteo - 4° tappa Donnas - Arnad

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

Cammino Balteo

Quest'anno abbiamo pensato di presentarvi ogni settimana una tappa del Cammino Balteo.

Per ogni tappa una piccola descrizione e l'escursione di MontagnaVda che ne percorre un tratto o che è molto vicina.

Cammino Balteo - 4° tappa (Donnas - Arnad)

Questa tappa attraversa il Col La Cou percorrendo le belle mulattiere militari che evidenziano la capacità di costruire. Arnad con la sua bellissima chiesa merita una visita approfondita.

Da Donnas si prosegue inizialmente lungo la stradina asfaltata per poi imboccare un ripido sentiero che ci conduce nella bella conca di Albard. Si prosegue lungo una strada rurale per poi imboccare il ripido sentiero che ci porta alla mulattiera principale che proviene da Bard.

Con alcuni tratti panoramici sul forte di Bard arriviamo al villaggio di Verale con la sua bella chiesetta, un ultimo tratto ripido e arriviamo al colle (eventualmente con una deviazione di 15 minuti possiamo raggiungere la Tête de Cou).

Si attraversano ampi pascoli per poi imboccare nel bosco la larga mulattiera militare che conduce sino a Machaby con il suo forte e il famoso santuario. In poco tempo si raggiunge l'abitato di Arnad passando nei pressi del castello Valleise.

Dati tecnici:

Dislivello positivo: 1.100 m

Dislivello negativo: 1.070 m

Lunghezza: 12.500 m

Tempo di percorrenza: 5 h 20'