IL POUSSA CAFE @DIFENDIAMO I SINDACI@ DISPACCIO 10 GIUGNO

Il sindaco non lo vuol fare più nessuno. Che sia perché vieni arrestato per un appalto e poi cinque anni dopo ti dicono che s’erano sbagliati (quante volte è successo), o perché sei responsabile di qualunque puttanata avvenga in città, e un bambino che si chiude la mano nella porta della scuola ti vale un avviso di garanzia (è successo alla sindaca di Crema). (ANVI)