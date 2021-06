SIAE – INTERVENTI SU ABBONAMENTI STAGIONALI PER MUSICA D’AMBIENTE ANNO 2021

Lo scorso marzo, SIAE, per rispondere alle difficoltà conseguenti all’emergenza sanitaria, ha approvato la riduzione sugli abbonamenti annuali di Musica d’Ambiente riferiti all’anno in corso e, inoltre, ha prorogato al 30 giugno 2021, per tutte le attività, escluse le rivendite di generi alimentari, la relativa scadenza di pagamento (si veda Com.14 del 5 marzo 2021, Prot. n. 0001833/2021).

Con riguardo, invece, agli abbonamenti stagionali di Musica d’Ambiente, SIAE ha comunicato oggi la decisione di riconoscere a tutte le attività, escluse le rivendite di generi alimentari, una riduzione del 5% sul costo degli abbonamenti stagionali, nonché il differimento, per tutti, della scadenza di pagamento al 31 luglio 2021.

Clicca qui per visionare la circolare Siae