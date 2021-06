La Vignetta della Settimana |

LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

DELLA RIPRESA

Non appena la pandemia ha ridotto la sua intensità, sono praticamente scomparsi i virologi fai da te che intasavano i social con le loro idiozie. Ormai sull’orlo della disperazione e del suicidio, sono stati inopinatamente salvati dalla scarcerazione di Giovanni Brusca e si sono immediatamente riciclati in esperti fai da te della lotta alla mafia.

Come dire che contro l’applicazione della leggi ad uno dei peggiori pregiudicati della storia italiana, si sono scatenati i soliti stupidi pregiudicatori.

