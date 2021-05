CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Alloggio all'ultimo piano in vendita ad Aosta, via Chambéry

Ad Aosta, in via Chambéry, all’ultimo piano del condominio “Il Portico”, VENDESI splendido quadrilocale duplex (quinto piano e piano mansardato) completamente e finemente ristrutturato nel 2019 e comprensivo dell’arredo di ottima qualità. L’appartamento è interamente esposto a Sud ed è composto da ingresso, zona giorno open-space con cucina, sala da pranzo e soggiorno, disimpegno con ripostiglio, prima camera (attualmente adibita a studio), bagno con doccia e 5 terrazzini. Al piano superiore è presente una luminosa camera con caratteristico abbaino aperto su 3 lati, cabina armadio, sottotetto ad uso deposito e bagno con doccia. Tutti gli infissi sono in triplo vetro di ultima generazione e le porte finestre sono dotate di avvolgibili elettrici. L’alloggio è dotato di impianto di climatizzazione e ionizzatore Mitsubishi. Completano la proprietà un posto auto riservato e una cantina. Garage con porta sezionale a comando elettrico venduta insieme all’alloggio a € 25.000,00. Riscaldamento centralizzato con sistema di comando smart control e gsm. IMPORTANTE: opportunità di detrazione fiscale per ristrutturazione e risparmio energetico di € 42.000 sul prezzo d’acquisto (7.000€/anno per 6 anni). € 395.000,00