CVA premiata a Industria Felix

E' quanto emerso dalla maxi indagine annuale condotta da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, per la terza edizione di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta che competono.

l Premio rappresenta il riconoscimento più grato all’inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di “costruire” un’attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell’aggettivo “felix”) in termini di benessere sociale e di progresso economico.

Rispetto all’anno precedente, in Valle d’Aosta poco più di 1.300 società hanno prodotto 4,3 miliardi di euro di fatturato (+1%) con 16mila addetti (+1,7%).

Il Premio Industria Felix – L’Italia che compete, organizzato dall’associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi e nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un’inchiesta del giornalista Michele Montemurro, fondatore e presidente del Premio.

Le 62 imprese premiate distinte per province e regioni in relazione alla sede legale.

VALLE D’AOSTA (19): Akhet, Aosta Gas, Auberge De La Maison, Av Pluda, Biotech, Cervino, Chacard, C.V.A., Hotel Bellevue Cogne, Insurance Center, La Valdotaine, Marazzato Soluzioni Ambientali, Podium Engineering, Società Italiana Traforo Gran San Bernardo, Supermarches Des Alpes, Svam Ascensori, Terme Di Pré Saint Didier, Vda Carni, Vi.M.

PIEMONTE (23): Alessandria (2): Metlac, Ppg Industries Italia. Asti (3): Borelli Group, Format, G.A.I.A..Biella (1): Conformgest. Cuneo (4): Acqua Sant'Anna, Bottero Ski, Merlo, Siscom. Torino (12): Basicitalia, Bmpeurope, Cartiera Giacosa, Dylog Italia, Fara Industriale, Fiat Powertrain Technologies Industrial, Ge Avio (Avio Aero), Italwatt, Mec-Diesel, Microtecnica, S.I.D.A.T., Synapta. Vercelli (1): Loro Piana.

LIGURIA (20): Genova (16): Costa Crociere, Deref, Docks Lanterna, Ebit, Eura Food, Genova Industrie Navali, Navalimpianti, Nume, Officine Meccaniche Navali E Fonderie San Giorgio Del Porto, P.L. Ferrari & Co, Polypipe Italia, Rina, Silomar Ente Servizi Marittimi Silos Liquidi E Affini, Spinelli, Tecnotatti, We Sii. Imperia (2): Arimondo, Aurelia Car. La Spezia (1): Villa Isa. Savona (1): Ecogrid.