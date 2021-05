Confcommercio e Cassa Depositi e Prestiti insieme per le pmi

Confcommercio ha avviato una collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) su una serie di iniziative di supporto all’attività delle imprese associate. Tra gli ambiti di approfondimento e valutazione individuati nel protocollo d’intesa siglato tra le parti ce ne sono sei di particolare interesse:

- Fund raising su operatività del Fondo di garanzia per le pmi: CDP potrebbe costituire una sottosezione del Fondo Pmi in modo da permettere la concessione di nuove e maggiori garanzie a favore delle imprese associate a Confcommercio che rispettano i parametri di accesso al FondoI.

- Basket Bond: CDP potrebbe intervenire come investitore di riferimento per la costituzione di una protezione a copertura delle prime perdite in caso di eventuali inadempimenti dei prenditori finali, nel contesto di operazioni per favorire le emissioni di mini bond da parte delle imprese.

- Corporate lending: a supporto degli investimenti e dei processi di crescita, anche internazionale, delle imprese, CDP potrebbe intervenire per finanziare in via diretta imprese associate con fatturati elevati per investimenti finalizzati, tra l’altro, a ricerca, innovazione, valorizzazione del patrimonio culturale, ambiente ed energia,

- Iniziative di garanzia di CDP su portafogli di nuove esposizioni originate da banche e/o confidi: CDP potrebbe concedere linee di garanzia fino all’80% su portafogli di nuovi finanziamenti o garanzie originati da banche o confidi del sistema per favorire l’accesso al credito delle imprese.

- Strumenti di credito agevolato: finanziamenti a tassi agevolati a medio-lungo termine da parte di CDP, in sinergia con il sistema bancario, mediante il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca” (FRI).

- Edilizia sociale e rigenerazione urbana: CDP potrà valutare con Confcommercio la fattibilità di iniziative per promuovere l’insediamento di attività commerciali negli interventi di edilizia sociale e di rigenerazione urbana promossi dal Gruppo CDP.