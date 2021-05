Il flirt tra Progetto Civico Progressista e M5S ha già prodotto un primo effetto: è stato aperto il cantiere per la posa della pietra tombale sulla ferrovia Aosta-Pré Saint Didier, altro che ferrovia fino a Courmayeur come auspitata dall’assessora Chiara Minelli. I 110mln stanziati per l'elettrificazione della Aosta-Torino, previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PRNN) annunciati in conferenza stampa hanno sepolto l'Aosta-Pré Saint Didier. (ASCOVA)