L'OROSCOPO NEL MESE DI MAGGIO

ARIETE 21 marzo – 20 aprile

DENARO E LAVORO. Le vostre capacità sono esaltate da circostanze favorevoli, non abbiate troppa fretta ed otterrete ottimi risultati. Eccellente momento per prendere delle iniziative, soprattutto nelle attività commerciali. Per armonizzare al meglio i vostri obiettivi con quelli generali serve soltanto uno scambio di opinioni, la parola d’ordine è…collaborazione e sinergia! Il vostro rinomato ed innato fiuto per i buoni affari, vi aiuterà ad individuare quelli più propizi ma, ancor più, vi permetterà di smascherare quelli fasulli e forieri di possibili trabocchetti.

AMORE E ARMONIA. Non fate le vittime, piuttosto affrontate tempestivamente un problema evitando inutili polemiche, forse state guardando dalla parte sbagliata del cannocchiale.

BENESSERE E SALUTE. In una situazione che non ci piace, speriamo che tutto si risolva da solo ma, come ormai d’abitudine, ci ritroviamo a dover fare quello che andava fatto, sin dall’inizio. In questo frangente sarete sottoposti a notevole stress e dovrete ricorrere a un forte autocontrollo, con la conseguenza di contraccolpi psicofisici come emicranie, nevralgie e dolori cervicali.

LEONE 23 luglio 23 agosto

DENARO E LAVORO. Un insolito disegno del destino riporterà a galla e, in alcuni casi anche prepotentemente, le incomprensioni che minacciano la stabilità delle vostre relazioni. Vi capirete meglio se lascerete da parte gli sfoghi emotivi. Cogliete il lato più costruttivo dei messaggi astrali e reagite ma, rammentate che basta una sola incomprensione, a rendere vane decine di intese. Saranno favorite le richieste di aiuto a chi vi sta vicino, amici e colleghi saranno lieti di assecondare speranze e sogni se saprete comportavi con equilibrio e saggezza.

AMORE E ARMONIA. Nelle settimane a venire i pianeti metteranno in fuga incomprensioni e perplessità e vi riconcilierete con le ragioni del cuore. Grazie a un incontro imprevisto vi sentirete finalmente capiti…

BENESSERE E SALUTE. Se volete continuare a godere di un discreto benessere ricordatevi che la radice di ogni salute è nel cervello e il suo tronco risiede nell’emozione, mentre i rami e le foglie ne sono il corpo. Il fiore della salute fiorisce unicamente quando tutte le parti lavorano insieme.





SAGITTARIO 23 novembre – 21 dicembre.

DENARO E LAVORO. Diventa molto difficile collaborare con colleghi che non solo non hanno capito quali sono gli obiettivi ma cercano solo di passare il tempo senza creare un ambiente positivo e sereno. Fate valere le vostre ragioni ed otterrete il dovuto rispetto. Le vostre capacità e lo spirito indipendente possono suscitare qualche risentimento ma saprete gestire al meglio anche l’attuale congiuntura.

AMORE E ARMONIA. Un partner attivo può contagiare con il suo ottimismo e instaurare un rapporto caldo, vivace e dalle tonalità rosso fuoco come non ricordavate da tempo

BENESSERE E SALUTE. Saprete schivare con tempismo e lucidità gli sgambetti che vi vengono posti da persone nella vostra cerchia di amicizie....non vere! Qualcuno a cui non credevate, vi solleva da una vecchia promessa che vi risultava “pesante”.

TORO 21 aprile – 20 maggio .

DENARO E LAVORO. Troppe obiezioni rischiano di mandare all'aria un progetto interessante. Organizzatevi con metodo in maniera che ognuno abbia un suo compito ben preciso anche se per fare questo dovete ricorrere all'aiuto di qualche esperto. Musica e nuoto vi saranno di grande aiuto, “mens” sana in “corpore” sano…dicevano, a ragione, i saggi. Riflettete con lungimiranza prima di prendere qualsiasi decisione.

AMORE E ARMONIA. Una stuzzicante opposizione astrale lascia presagire qualche piacevole scompiglio. Incontri interessanti (reali o virtuali), potrebbe essere la volta buona.

BENESSERE E SALUTE. I molti conoscenti, vi state accorgendo, che diventano amici soltanto se c'è del vero affetto. Nel momento del bisogno vi girano le spalle senza remora alcuna, è proprio vero che un amicizia vera e sincera, vale tanto oro quanto ...pesa!

VERGINE 24 agosto – 22 settembre.

DENARO E LAVORO. Si apre un periodo favorevole ai cambiamenti, gli astri vi aiuteranno a realizzarli. L’unico pericolo potrebbe giungere dalla gran voglia di divertirvi che avete e dalla tendenza a trascurare gli impegni lavorativi, ma vi lascereste sfuggire delle occasioni che potrebbero rendere più creativa la vostra attività: allora divertitevi ma…occhi aperti!

Anche quando non vi capite bene, con i vostri collaboratori c’è fiducia assoluta.

AMORE E ARMONIA. Il partner sa come siete fatti e come farvi tornare il sorriso, soprattutto quando siete scontrosi e un po' arrabbiati per le vicissitudini quotidiane.

BENESSERE E SALUTE. Tenetevi in forma con Yoga ed esercizi fisici, anche corsi on line vanno bene. Limitate le proteine animali a favore di frutta e verdura, unica concessione: un po’ di cioccolato per rinvigorire il morale!

CAPRICORNO 22 dicembre – 20 gennaio.

DENARO E LAVORO. Qualche inghippo burocratico e realizzativo, cercate di “pilotare” la situazione a vostro favore, tramite velati consigli e suggerimenti discreti. Cortesia ed affabilità, in talune circostanze, agevolano il compito. Evitate l'intraprendenza, aspettare la giusta occasione talvolta diventa necessario, soprattutto in questo periodo viste le circostanze sfavorevoli.

AMORE E ARMONIA. La seduzione vestita a festa è, impulsivamente, difficilmente resistibile ma, se “penserete” con il cuore......il vero sentimento avrà ragione.

BENESSERE E SALUTE. Dolori ricorrenti e malesseri improvvisi turbano la vostra vita. Cercate sollievo nelle cure naturali e tradizionali ma non trascurate un controllo medico o un check-up. Un ciclo di massaggi gioverà, così come una ginnastica adeguata e non troppo pesante. Sforzatevi di non soccombere sotto il peso della routine familiare imparando a dire qualche sano…no!

GEMELLI 21 maggio – 21 giugno.

DENARO E LAVORO. Purtroppo questa volta la fortuna non è dalla vostra parte e dovrete necessariamente compiere scelte difficili e ci saranno gli inevitabili vincitori e perdenti. Ricordatevi che non importa chi siete né da dove venite o quanti soldi avete in tasca, voi siete padroni del vostro destino ed avete la vostra vita davanti a voi. Entrate non commisurate con gli sforzi, dovrete perseverare “stringendo i denti” per dimostrare al mondo che vi circonda di cosa siete realmente capaci e qual è il vostro vero valore.

AMORE E ARMONIA. Apprezzate maggiormente la serenità che vi si dona con amore e scendete a più miti consigli. E’ inutile continuare a guardarvi intorno, l’amore vero è già quello che avete a voi vicino.

BENESSERE E SALUTE. Fisiologica fase finanziaria di calo e voglia di libertà assoluta caratterizzano questo periodo. Desiderate nuove amicizie e progetti innovativi.

BILANCIA 23 settembre – 22 ottobre.

DENARO E LAVORO. Date un calcio alla solita routine per aprirvi a nuovi stimoli, anche nel lavoro. Lasciare la calma piatta e lo stallo attuale può essere difficile da fare, soprattutto in un momento d'incertezza, ma arrivano i rinforzi e, un'idea luminosa, vi assicura il successo. Trovate la giusta grinta per prendere nuovi contatti e proporre i vostri progetti lavorativi, create le basi per garantire il vostro futuro!

AMORE E ARMONIA. Avete una gran voglia d'infilarvi in un'affascinante complicazione....Fate molta attenzione perché rischiate di non poter più tornare indietro.

BENESSERE E SALUTE. Anche quando tutto va bene…a voi non basta mai. Un po’ di stanchezza che supererete con un’alimentazione adeguata e il giusto riposo. In questa maniera recupererete gradualmente le vostre energie e vi sentirete rinnovati, pronti per seguire le opportunità che arriveranno presto.

ACQUARIO 21 gennaio – 19 febbraio.

DENARO E LAVORO. Evitate passi falsi o affrettati nell'ansia di ridare slancio alle entrate, per ora è meglio pazientare. Meglio una decisa di austerity in attesa di tempi migliori. Se gli amici non lo capiscono non importa, chi tiene veramente a voi sa che deve supportarvi ed aiutarvi. Qualche insignificante ma fastidioso contrattempo che supererete senza conseguenze.

AMORE E ARMONIA. Incomprensioni familiari e disaccordi con i parenti potranno colorare di grigio la sfera affettiva, ma non per molto. A volte una parola decisa può offendere ma chiarisce tutto, per capirvi ascoltatevi come se non vi conosceste.

BENESSERE E SALUTE. La tensione vi rende irritabili e insofferenti, in questo momento la prudenza non è mai troppa. Le arrabbiature vi fanno spendere troppe energie. Prestate attenzione alla salute, praticate esercizio fisico per tenervi in forma.

CANCRO 22 giugno – 22 luglio .

DENARO E LAVORO. Per rendere al meglio avete bisogno di sentirvi in sintonia con chi vi sta intorno. Provate a riflettere, prima di prendere decisioni, che potrebbero turbare il delicato equilibrio che si è creato negli anni. La moderazione aiuta più dell'impulsività. Non adagiatevi sui risultati ottenuti impegnandovi a fondo potreste ottenere molto di più. Entrate in calo ed uscite in aumento ma non perdetevi d’animo presto le cose miglioreranno.

AMORE E ARMONIA. Separate la sfera sentimentale da quella familiare e domandatevi se per caso non siete voi la causa di una certa freddezza. L'amore ed i sentimenti ardono come la legna nel camino ma, se non sono costantemente rinvigoriti, lentamente si affievoliscono lasciando solo la brace... dei tempi passati.

BENESSERE E SALUTE. L’incertezza del presente non deve influenzare la speranza nel prossimo futuro. Consumate alimenti ricchi di ferro per controbilanciare lo stress e prestate particolare attenzione alla vostra salute.

SCORPIONE 23 ottobre – 22 novembre.

DENARO E LAVORO. La bilancia famigliare non quadra ma arriveranno tempi migliori. L'insoddisfazione è scomoda ma può anche essere fertile quando, come adesso, diventa uno stimolo per lavorare a nuovi progetti. Se l’attuale situazione di stallo si dovesse “sciogliere”, potreste avere la possibilità di realizzare alcuni progetti.

AMORE E ARMONIA. La passione è forte, sta a voi non guastarla con ambizioni effimere e forse…fuori luogo. Qualche piccolo contrasto può rappresentare l'occasione per movimentare il rapporto.

BENESSERE E SALUTE. Il lavoro vi limita, la routine vi soffoca ed i luoghi comuni vi esasperano e, come se non bastasse, alcuni pettegolezzi, nella cerchia delle vostre conoscenze rischiano di fare danni. La causa di tutto questo trambusto è da ricercarsi in un stellium planetario particolarmente forte che rischia di coinvolgere tutte le persone che vi circondano.

PESCI 20 febbraio – 20 marzo.

DENARO E LAVORO. Avete risorse personali o finanziarie più che adeguate per un promettente investimento ma prima dovrete ancora aspettare qualche tempo. La competenza e la volontà non vi mancano così come i contatti giusti. Inaspettate quanto piacevoli soprese: arretrati, assicurazioni, eredità o vincite al gioco arriveranno con il superamento dell’attuale congiuntura. Si prospettano profondi cambiamenti nella vostra vita che getteranno le basi per nuove possibilità future.

AMORE E ARMONIA. Il sentimento è un fuoco che vi scalda internamente e la passione che arde in voi, sembra non placarsi mai. Dedicatevi con maggior attenzione al partner.

BENESSERE E SALUTE. Le stelle lasciano presagire un sovraccarico d'impegni nel settore casa/famiglia. Se credete negli astri andate avanti con decisione e vivete per quello che volete ottenere, ci siete vicini anche se è una lotta continua.

http://www.astrologiadiplatone.com/il-blog/

https://www.facebook.com/astrologiadiplatone/