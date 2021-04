IL POUSSA CAFE @BEPPE E LE VIGLIACCATE@ DISPACCIO 27 APRILE

Non so come andrà a finire la vicenda di Ciro Grillo, figlio di Beppe accusato, insieme ad altri suoi coetanei, di stupro di gruppo, e me ne cale anche poco. Ma un'osservazione la si può fare, credo: questi ragazzi hanno dimostrato un'assenza totale di personalità e di qualsiasi abbozzo di educazione civica e morale. Perfette icone del "figlio di papà" senza problemi economici, senza princìpi e senza dignità. Gente da cui tenersi alla larga. "Ragazzata", quella di approfittare in quattro di una ragazza sbronza? Direi piuttosto "vigliaccata", se proprio la si vuol definire con una parola. (FEVE)