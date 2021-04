L’attenzione sulla vicenda si è attenuata questa settimana, complice il gran silenzio in Consiglio regionale. Ma le nostre fonti dicono che in vista del 1 maggio ci saranno importanti novità in arrivo sulla questione dei furbetti del vaccino. Novità che non interesseranno soltanto il mondo della politica, anzi, pare che in almeno due partecipate regionali siano stati vaccinati tutti i vari funzionari mandarini in carica. Casi di emergenza o particolare rischiosità? Non pare.

Certo è che la fobia per AstraZeneca ha creato a suo tempo una gran confusione e qualcuno ha pensato di inserirsi. Una cosa è certa poi, perché vaccinare personale amministrativo in smart working rispetto ad altre categorie che meritavano forse più attenzione? Anche a questa domanda dovrà rispondere qualcuno o meglio pare abbia già risposto in queste ultime ore.

Cosa succederà poi a Palazzo regionale sui possibili contraccolpi dati dall’inchiesta? Non si sa ma qualche esponente di spicco sì, dovrà dare spiegazioni non tanto del perché sia stato vaccinato, bensì di messaggini e telefonate fatte, proprio così pare.