LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

La boutade clamorosa della nascita della Superlega (che è immediatamente diventata una Superbega) , con un risultato finale che ha resi ridicoli i suoi ideatori, ha prodotto una bella quantità di parole e di analisi intorno al mondo del calcio, ai suoi valori (!?), alla sua storia e al suorisvolto economico che ha messo in secondo piano, anzi ha del tutto obliato, il fatto che la dèbacle dei superleghisti ha disvelato una realtà che contraddice in maniera radicale un assioma da molti anni ritenuto verità assoluta, ossia che la nostra società si stia americanizzando.Un conto sono la Coca Cola e Halloween un altro è il calcio. Perché sulla pelota , come dice il nostro inno, :”Stringiamoci a coorte siam pronti alla morte Italia chiamò!”.