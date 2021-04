IL POUSSA CAFE @NUOVA RESISTENZA@ DISPACCIO 24 APRILE

Una scena da stalinismo puro! Incontro in presenza in Comune con solo un giovane studente collegato da Pisa ove studia alla Normale. Incontro organizzato dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Aosta. E’ stato omesso di citare le presenze dei due vice presidenti, Giuliana Rosset (per la maggioranza) e Renato Favre (per la minoranza) senza diritto di parola e conseguentemente di menzione.

I due vicepresidenti sono serviti da tappezzeria; alla Rosset penso vada bene così. Non ho potuto neppure salutare e ringraziare gli ospiti.

E costoro - privi di ogni sensibilità e rispetto istituzionale - sarebbero i paladini della democrazia?

In che mani siamo finiti!

Sarò d’ora innanzi sempre più duro nei loro confronti e sulla questione ci tornerò con molta pesantezza.

Trascorsi i tradizionali 6 mesi di prova assicuro da parte mia totale chiusura e nessuna disponibilità a collaborare con quella gente.

Cordialità e buon 25 Aprile a Voi tutti. (FARE)