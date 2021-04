IL POUSSA CAFE @BOZZOLO PANDEMICO@ DISPACCIO 18 APRILE

Lasciare il bozzolo costruito durante la pandemia, quello che il Washington Post chiama “pandemic cocoon”, non è così facile, neanche quando la libertà è a un passo, neanche per chi ha avuto la possibilità di vaccinarsi ed è quindi, almeno sulla carta, libero. “Ho fatto l’ultima dose di vaccino lo scorso mese, ma non l’ho detto a nessuno. Come è possibile che ora, con la via di fuga in bella vista, io mi allontani dall’uscita?”: è questa la domanda che si pone il columnist Steven Petrow in un articolo pubblicato sul Washington Post. (HuffPost Italia)