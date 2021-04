IL POUSSA CAFE @MATTARELLA E DRAGHI SONO NESSUNO@ DISPACCIO 16 APRILE

Gentile Direttore,

Evidentemente i presidenti Mattarella e Draghi che hanno aspettato il loro turno hanno meno responsabilità rispetto ai nostri amministratori che sono stati vaccinati anticipatamente rispetto ad altre persone più anziane e forse più fragili.

Mi chiedo anche come mai in Valle d’Aosta le classi 1955 e 1958 siano già state vaccinate quando le classi 1951 se nate successivamente ad aprile e le classi 1952 e 1953 non siano state ancora vaccinate. Evidentemente la priorità per classe di nascita in VdA va intesa al contrario come i gamberi.

Io nata in una di queste due classi pur avendo due patologie di cui una classificata come grave nel mio FSE, non sono ancora stata contattata. Lo stesso mio marito, diabetico, classe 1951.

Anch’io come l’assessore Baccega ho inserito i miei dati non appena attivata la piattaforma.