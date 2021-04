IL POUSSA CAFE @PRESIDENTI & GOVERNATORI@ DISPACCIO 12 APRILE

Massimiliano Fedriga, Presidente del Friuli-Venezia Giulia dal 2018, neo presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, ha invitato i colleghi a non farsi chiamare Governatori perché il governatore si sente più personaggio del presidente. Governatore era usato molto nell’Impero fascista. Anche Ponzio Pilato era un Governatore. E tanti Governatori di oggi sono i Ponzio Pilato modermi. I sudditi valdostani ne sanno qualcosa. Il loro governatore o chi per lui ha autorizzato la vaccianazione di 'Altro' prima degli anziani. (Per chi vuole saperne di più sul pensierofedriga legga Aldo Grasso Corsera 11 aprile prima pagina).