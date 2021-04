Vallée d'Aoste protagoniste émission Rai1 Linea Verde

La Vallée d'Aoste sera protagoniste, le dimanche 11 avril, de l'émission de la chaîne télévisé Rai 1 ''Linea Verde'' diffusée à partir de 12h20. Le "trait d'union" de l'émission est la Doire Balthée, le long de laquelle les spectateurs connaîtront une partie du 'Cammino Balteo' - un itinéraire circulaire qui permet de découvrir la Vallée d'Aoste avec son histoire et sa culture - et la particularité de la réserve naturelle et la zone humide 'Les Iles' de Saint-Marcel.

Ce rendez-vous du dimanche entend mettre en valeur la viticulture héroïque et la oeno-gastronomie d'une manière particulière. Les animateurs Peppone Calabrese, Ingrid Muccitelli et Beppe Convertini accompagneront les spectateurs à la découverte des vignobles héroïques de Donnas, de la filière du fromage Fontina à Arnad, de la viande valdôtaine à Montjovet et du chocolat à Saint-Vincent avec le maître pâtissier Mauro Morandin.

Un espace important sera dédié aux atouts architecturaux et monumentaux: le Fort de Bard revivra les 14 jours de siège napoléonien, tandis que le Château d'Issogne, véritable trésor d'art gothique tardif et Renaissance, accueillera le "Missel d'Issogne", le manuscrit enluminé datant de 1499 et lié à la commande de Giorgio di Challant, qui fait partie des collections régionales depuis 2019 et qui revient au château pour cette occasion particulière.

La troupe se déplacera également à Aoste, l'ancienne Augusta Praetoria, où l'archéologie romaine sera le protagoniste avec le Théâtre, le Cryptoportique et l'Arc d'Auguste.