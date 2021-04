‴‴I 27 D’ORO‴‴

Un assembramento nebbioso ha avvolto tutti i 27 consiglieri regionali che non siedono in Giunta. Nessuno di loro, infatti, non si preoccupa del fatto i valdostani brancolano nel buio dell’inefficienza della comunicazione e dentro il labirinto dei servizi informazione dell'Ausl che non si riesce a contattarli al telefono e non rispondono alle mail.