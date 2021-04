IXᵃ EDIZIONE DEL QUADRO SINOTTICO FIPE/CONFCOMMERCIO

Con l’obiettivo di ricondurre a unitaria visione le molteplici misure emergenziali di specifico interesse per i pubblici esercizi, si trasmette la IXᵃ edizione del quadro sinottico, aggiornato alle ultime novità introdotte.

Trattasi di un agile strumento a disposizione delle imprese associate, così che possano avere una rapida conoscenza delle misure a cui possono accedere.

La IXa edizione della guida operativa e di approfondimento sugli specifici interventi a sostegno del comparto dei Pubblici Esercizi realizzato dalla Fipe – Confcommercio, riepiloga e aggiorna le misure di maggiore interesse adottate nel D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020), nel D.L. n. 23/2020 c.d. “Liquidità” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 40/2020), nel D.L. n. 34/2020 c.d. “Rilancio” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020), nel D.L. n. 104/2020 c.d. “Agosto” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126/2020), nel D.L. n. 137/2020 c.d. “Ristori” (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, al cui interno sono confluite anche le disposizioni di cui ai Decreti Legge nn. 149/2020 c.d. “Ristori-bis”, 154/2020 c.d. “Ristori-ter” e 157/2020 c.d. “Ristori-quater”), nel D.L. n. 172/2020 c.d. “Natale” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6/2021), nonché nel D.L. n. 41/2021 c.d. “Sostegni” che, ai fini della conversione in Legge, è attualmente in sede di esame presso le Commissioni riunite Va Bilancio e VIa Finanze e Tesoro del Senato.

Come si vedrà, non solo è stato realizzato uno sforzo di sintesi riepilogativa ma, nell’intento di fare chiarezza e di agevolare la ricomposizione di quello che si presenta come un vero e proprio “puzzle” normativo, si è tentato di coordinare le varie modifiche e integrazioni apportate dai diversi provvedimenti con specifica attenzione alle modifiche introdotte, inter alia, con Legge 30 dicembre 2020 n. 178 avente ad oggetto il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e con il D.L. n. 183/2020, c.d. “milleproroghe” convertito, con modificazioni, con Legge n. 21/2021.

Clicca qui per visionare la IXᵃ edizione del quadro sinottico