LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA di Almor e Mellana

problema a cui fare fronte. Che poi lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, dalla Cina agli Emirati Arabi passando per la nostra bella Italia, sia un problema

non solo irrisolto ma in espansione non pare gliene freghi nulla agli ecologisti dell’ultima ora.

Non sarà che gli ecologisti sono quelli che hanno visto che troppi poveracci (che non erano loro) osavano mettere piede nella spiaggia di Budelli e la cosa gli ha dato fastidio?