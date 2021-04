IL POUSSA CAFE @BILINGUISMO PER LA PANZA@ DISPACCIO 3 APRILE

Che la lingua francese non sia più patrimonio culturale della Petite Patrie è risaputo. Da tempo il bilinguismo è solo un vantaggio economico per i dipendenti pubblici. Infatti il francese serve solo a percepire l’indennità di bilinguismo. Provate a telefonare allo 0165546222 per prenotare la vaccinazione anticovid: poiché si rischia di dover aspettare ore prima che un operatore si liberi (ma quanti pochi ce ne sono?), il messaggio che si ascolta all’infinito è registrato nell’italica lingua. Basterebbe poco per registrare il messaggio anche in lingua francese; così si giustificherebbe l'indennità di bilinguismo.

Occasione persa che dimostra che del francese nessuno se ne occupa. assessore Caveri ci pensi lei. Altro che bilinguismo culturale. Bilinguismo per la panza.