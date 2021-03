Finaosta e il canale di Suez

Hanno chiesto a Finaosta una consulenza sul blocco del canale di Suez? No, grazie a Dio no.

Ma pensando a quel che sta avvenendo in Egitto inevitabilmente si trova un triste parallelo con la banca regionale. La crisi impera e galoppa, i politichini stanno alla finestra a guardare le palate di letame che vengono portate in piazza Deffeyes e la Finaosta che fa? Sarà pronta a supportare l’economia valdostana?

I più dicono di no, in balia dei retaggi del passato e di una dirigenza che non decolla (bensì si pensiona a ritmi serrati), sarà presto chiaro a tutti che la nostra banca sarà lì a rispondere con non poca fatica alle idee di una lenta politica. Non sono certo momenti facili, per nessuno, ma la sua struttura sembra come sclerotizzata, quasi anche meno vispa di quella regionale e dunque?

Il prossimo futuro pare sempre più incerto, soprattutto per le non sopite manie di chi vorrebbe tornare dalla finestra nel suo CdA in rappresentanza dell’imprenditoria locale che forse neppure più rappresenta. Ma questo è soltanto uno dei problemi, perché in realtà se ci fosse una organizzazione pronta e reattiva le soluzioni si potrebbero trovare. Al contrario anni di ovatta e stipendi ministeriali hanno fatto perdere ogni volontà di sviluppo e pronto intervento in fase di bisogno.

Per ora, purtroppo per l’economia valdostana, la Finaosta resta incagliata quasi inerme davanti a ciò che sta succedendo e che presto succederà.