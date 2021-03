IL POUSSA CAFE @bavaglio dell'urgenza@ DISPACCIO 26 MARZO

Pinocchio è il nuovo consulente della Giunta Nuti e detta le linee guida della maggioranza comunale di Aosta. Per Pinocchio la priorità è l'urgenza. E per l’urgenza la Giunta Nuti mette il bavaglio all’opposizione che non può discutere il bilancio. Per l’urgenza la Giunta Nuti non consulta le categorie degli operatori economici e cambia le regole dei transiti nelle ZTL senza una preventiva consultazione. Io posso. Io decido. Io voglio. (ANVI)