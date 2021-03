IL POUSSA CAFE @ASSENTI&INTRUSI@ DISPACCIO 20 MARZO

Libera ha organizzato una due giorni per ricordare le vittime di mafia; alcune ci riguardano da vicino. In piazza Chanoux tra i pochi presenti si è notata l’assenza dei politici; unica figura istituzionale presente il sindaco di Aosta, Gianni Nuti. Il Palazzo regionale era assente ed ha stupito l’assenza di uno qualunque dei consiglieri che fanno parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Altrettanto assordante è stata l’assenza della Giunta regionale

E' suonato come un’intrusa la bandiera rossa della Flc Cgil, l’unica sindacale o partitica presente, che per un’occulta regia era in prima fila a favore di telecamere e macchine fotografiche. Bastavano le bandiere delle associazioni e di Libera. Ma tant’è. La lotta alle mafie ognuno, se ci crede, la faccia nelle sedi opportune senza voler primeggiare.(RED AC)