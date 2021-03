CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Grande locale commerciale sulla Statale 26 a Quart

A Quart, in loc. Teppe, direttamente sulla Statale 26, in una posizione di forte visibilità e facilmente accessibile, AFFITTASI locale commerciale di circa mq 145, posto al piano terra e con 5 vetrine con affaccio direttamente sulla strada. Il locale è molto luminoso e attualmente è composto da 3 grandi uffici, sala d'attesa e bagno con antibagno. La struttura è nuova e dispone di molti posti auto nel piazzale esterno. Ideale per studi professionali, uffici tecnici o attività commerciali. L

a proprietà è disponibile ad effettuare i lavori per adeguare l'immobile alle esigenze del cliente. € 1.200,00 mensili