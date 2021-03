IL POUSSA CAFE @L'OMO FORTE@ DISPACCIO 13 MARZO

Nuova stretta del Governo per limitare il diffondersi della terza ondata di coronavirus. Continuiamo a credere che per uscire da questo inferno, l’unica soluzione possa essere affidarci “all’omo forte“. Ogni tentativo di salvare capra e cavoli appare come uno tentativo quasi accademico anche se lodevole . Non ci sono altre soluzioni, si può ricorrere anche agli esorcisti alla congiunzione dei pianeti o semplicemente al liberi tutti per vedere l’effetto che fa, ma almeno ammettere che siamo costretti a prendere atto dei nostri limiti, sarebbe già “il risvolto positivo“ di questa maledizione. (ANVI)