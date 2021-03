IL POUSSA CAFE @BONUS SALVINI AGLI EVASORI@ DISPACCIO 12 MARZO

Il guascone leghista promette agli evasori un piano per condonare le cartelle fiscali fino a 10mila euro non pagate. Gli onesti pagano e lui raccoglie voti. Per equità il guascone dovrebbe proporre un piano per restituire quanto versato dai contribuenti onesti e leali. Ovviamente una restituzione che non superi i 10mila euro come previsto per il condono a furfanti e disonesti. (ANVI)