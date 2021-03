IL POUSSA CAFE @SPIRITO DI SERVIZIO@ DISPACCIO 7 MARZO

In Regione l’opposizione va sull’Aventino per dimostrare che la Giunta Lavevaz poco o nulla fa. Per contro all’Hotel de la Ville, il consigliere di minoranza, Paolo Laurencet, candidato sindaco per la lista Fratelli d’Italia e Forza Italia, ha lasciato il partito di Alberto Zucchi per contribuire a risolvere i problemi della città. Demagogia e problemi affrontati ideologicamente non sono pane per i suoi denti. Da ottimo commercialista è pragmatico. Ha aderito a Forza Italia, partito all’opposizione, ma nell’opposizione costruttiva e non romano-centrica. (ANVI)