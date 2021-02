CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Locale ad uso ufficio in affitto ad Aosta, via Martinet

Ad Aosta, in via Martinet, vicino all'Ospedale e a due passi da piazza Roncas, AFFITTASI locale commerciale ad uso ufficio, negozio o laboratorio. Il locale ha 3 vetrine, 3 entrate ed è composto da 2 vani al piano terra, un grande soppalco, un soppalco più piccolo e bagno. Possibilità di affittare i locali separatamente. € 700,00 mensili oppure € 500,00 per il locale più grande e € 250,00 per il locale più piccolo.

Maggiori informazioni in agenzia, Via Conseil des Commis, 10 - 11100 Aosta Italy cell. 329 2130660 - 347 2372916

immobiliarediemoz@gmail.com www.patriziadiemozimmobiliare.it