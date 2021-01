Boom di accessi sul sito web della Fiera di Sant'Orso

Secondo i dati diffusi dall'Amministrazione regionale, sta registrando un boom di accessi il sito web della Fiera di Sant'Orso https://www.lasaintours.it/ che propone un'edizione virtuale della tradizionale kermesse dedicata all'artigianato di tradizione valdostana.

In base ai calcoli forniti oggi dall'assessorato regionale delle Attività produttive che organizza l'evento, dall'inizio della campagna promozionale sono stati 800 mila i contatti; 40 mila nella sola mattinata di oggi. La diretta streaming viene seguita in media da 13.500 spettatori in contemporanea.